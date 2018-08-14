الشرطة العراقية: مقتل اثنين فى انفجار قنبلة بسوق مزدحمة فى بغداد

رويترز

قالت الشرطة العراقية أن شخصين قتلا وأصيب ستة بجروح إثر انفجار قنبلة فى سوق مزدحمة فى بغداد اليوم الثلاثاء.

ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها على الفور عن الانفجار الذى وقع فى حى مدينة الصدر معقل رجل الدين الشيعى مقتدى الصدر الذى فازت كتلته البرلمانية فى الانتخابات فى مايو أيار الماضى.

وأعلن العراق النصر على تنظيم الدولة الإسلامية فى ديسمبر لكن مسؤولين أمنيين يقولون أن من المرجح أن تشن الجماعة المتشددة هجمات بعد انهيار دولة الخلافة التى أعلنتها من جانب واحد وإخراج مقاتليها من جميع الأراضى التى سيطروا عليها فى البلاد.