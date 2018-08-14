السياحة: لا مخالفات فى تسكين حجاج الحج السياحى بالمدينة المنورة

المدينة المنورة /أ ش أ/

أكد مجدى شلبى رئيس بعثة الحج السياحى رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة، أنه لا توجد حتى الآن أى مخالفات من قبل شركات السياحة فيما يتعلق بقرارات اللجنة بأماكن إقامة الحجاج فى المدينة المنورة.

وأوضح شلبى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده فى المدينة المنورة، اليوم الثلاثاء، أن كافة الحجاج المتواجدين بالمدينة المنورة فى راحة تامة، مشددًا على أن البعثة النوعية للحج السياحى تعمل على إزالة أى عقبات قد تواجه ضيوف الرحمن؛ لتأدية مناسك الحج بكل سهولة ويسر.

وقال أن كافة شركات السياحة التزمت ببرامج لجنة الحج والعمرة بشروط تسكين ووسائل انتقال الحجاج فى المدينة المنورة، موضحًا أنه لا توجد أى شكاوى حتى الآن.

وأشار إلى أن أعمال تسكين الحجاج الذين يقومون بزيارة المدينة المنورة قبل أداء مناسك الحج تمت بصورة طيبة، مشيرًا إلى أن الجميع يعمل من أجل توفير كافة سبل الراحة لحجاج "بيت الله".

وحذر شلبى بأنه سيتم توقيع عقوبات على أى شركة تخالف قرارات اللجنة العليا، فيما يتعلق ببرامج الحج هذا العام، قد تصل إلى إلغاء ترخيصها.

ومن ناحية أخرى، قال صبح عبدالفتاح رئيس لجنة الحج السياحى بالمدينة المنورة إن هناك متابعة دورية ومستمرة للحالة الصحية لحجاج "بيت الله".

وأوضح عبدالفتاح، أنه تم إجراء غسيل كلى لـ 3 حالات من ضيوف الرحمن بالحج السياحى، مشيرًا إلى وجود تنسيق كامل مع البعثة الطبية التابعة لوزارة الصحة لتقديم الخدمة الطبية العاجلة للحجاج خاصة المرضى وكبار السن.



وأشار إلى أن "الملف الطبى للحجاج" ساعد فى التعرف على الحالة الصحية لهم؛ لتوفير الدعم الطبى اللازم، موضحًا أن الجانب السعودي خصص سيارات إسعاف مجهزة طبيًا بالتعاون مع البعثة المصرية لمساعدة الحجاج المصريين بصفة عامة، مشيرًا إلى أن تلك السيارات ستساعد فى نقل الحجاج المرضى وكبار السن إلى مشعر عرفات.



وأشار عبدالفتاح إلى أن البعثة الطبية وزعت منشورات توعية للحجاج للحفاظ على سلامتهم وعدم الإصابة بأية أمراض.

وأضاف رئيس بعثة الحج السياحى بالمدينة المنور أنه تم وضع خطة لتوعية الحجاج بالمناسك والأحكام المتعلقة بها من خلال توحيد الفتاوى لدى وعاظ وزارة الأوقاف.