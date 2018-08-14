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السفير بسام راضى: الرئيس السيسى والملك سلمان بحثا مستجدات المنطقة فى نيوم

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 06:37 م
السفير بسام راضى: الرئيس السيسى والملك سلمان بحثا مستجدات المنطقة فى نيوم السفير بسام راضى - المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية
كتب محمد الجالى
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قال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى التقى الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين بمدينة نيوم بشمال المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين.

 

وأوضح راضى، أنه تم خلال اللقاء التشاور وتبادل وجهات النظر حول آخر مستجدات الأوضاع فى المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذلك مجمل العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين.

 

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى التقى اليوم الثلاثاء العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز.

 

وحضر اللقاء ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العام.

 

وأقام الملك سلمان مأدبة غذاء على شرف الرئيس السيسى بمناسبة الزيارة.


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الملك سلمان بن عبد العزيز

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