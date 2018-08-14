السفارة السورية فى بيروت: لا صلة للمفتى "حسون" بالإساءات الصادرة بحق لبنان

(أ ش أ)

أكدت السفارة السورية فى لبنان، عدم وجود أى صلة لمفتى سوريا الشيخ الدكتور أحمد بدر الدين حسون، بالحساب الذى يحمل اسمه على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) والذى صدرت منه "تغريدات" تحمل إساءة إلى لبنان وشعبه والعلاقات بين البلدين.

وذكرت السفارة السورية - فى بيان لها اليوم الثلاثاء - أنها تواصلت مع المفتى "حسون" وتأكدت أنه لا صلة له بالحساب الذى صدرت منه هذه الإساءات بحق لبنان ومواطنيه، وأن ما نسب إليه عار تمامًا عن الصحة جملة وتفصيلاً.

وأضافت: "وتستغل السفارة هذه المناسبة لتعرب عن نهجها الدائم بعمل كل ما من شأنه تعزيز أواصر الأخوة التى تجمع بلدينا الشقيقين، آملين من جميع الحريصين على الأمن والاستقرار فى بلدينا، الابتعاد عن كل ما يسهم فى التشويش وزرع بذور الفتنة والشقاق".