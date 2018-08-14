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السجن 5 سنوات لطفلين بيتاجروا فى الحشيش بالجيزة

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 11:50 ص
السجن 5 سنوات لطفلين بيتاجروا فى الحشيش بالجيزة مخدرات-أرشيفية
كتب سليم على
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عاقبت محكمة الطفل بالجيزة، حدثين، بالسجن 5 سنوات، وتغريم كل منهما 100ألف جنيه، لاتهامهم بالإتجار فى المواد المخدرة بالجيزة.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار عماد الدرملى، وعضوية مستشارين شريف العصرة، وأحمد أبو طالب، وطارق حمودة وأمانة سر كريم مصطفى.
 
 تحقيقات نيابة الأحداث بالجيزة، كشفت أن الأجهزة الأمنية بالجيزة تمكنت من ضبط حدثين  حسن أشرف حسن،17 سنة، عاطل، وحسن قاسم شحات، 16 سنة ، طالب ، الاخير محرزا سلاح أبيض على الفور تم استخلاصه منه.
 
وأشارت التحقيقات، إلى أنه بتفتيش المتهم الثانى عثر معه على قطع من  مخدر الحشيش ومبلغ مالى من حصيلة تجارتهم، وهاتف محمول يتواصلون من خلاله مع زبائنهم، وبمواجهتهم أقروا بحيازة المضبوطات بغرض الإتجار.
 
 

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