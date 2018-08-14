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الرئيس السيسي وخادم الحرمين الشريفين يلتقيان فى مدينة نيوم

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 05:35 م
الرئيس السيسي وخادم الحرمين الشريفين يلتقيان فى مدينة نيوم السيسي خلال استقباله من الملك سلمان
وكالات
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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، فى نيوم، اليوم الثلاثاء، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع .

السيسي خلال استقباله من الملك سلمان (3)
 

 

الرئيس السيسى والملك سلمان (1)

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث حول العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وأقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء بهذه المناسبة .

الرئيس السيسى والملك سلمان (2)

حضر الاستقبال ومأدبة الغداء صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، و صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، و صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن مساعد، وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الافريقية الأستاذ أحمد قطان، ورئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل .

السيسي خلال استقباله من الملك سلمان (1)
 

 

السيسي خلال استقباله من الملك سلمان (2)
 

 

السيسي خلال استقباله من الملك سلمان1
 

 

الرئيس السيسى والملك سلمان (3)
 

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السيسي

الرئيس السيسي

استقبال الرئيس السيسي

الرئيس السيسي فى السعودية




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