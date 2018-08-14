الدفاع الروسية: تدمير 16 طائرة مسيرة أطلقها مسلحون باتجاه حميميم فى أغسطس

أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أحبطت، منذ بداية أغسطس الجارى، سلسلة هجمات نفذها مسلحون على قاعدة حميميم وأسقطت 16 طائرة مسيرة أطلقت باتجاها من قبل التشكيلات المسلحة.

وقالت الوزارة، فى بيان صحفى أصدره مدير مركز مصالحة الأطراف المتناحرة فى سوريا، اللواء ألكسى تسيغانكوف، مساء اليوم الثلاثاء، إنه "تم بشكل عام منذ بداية شهر أغسطس الجارى تدمير 16 طائرة مسيرة أطلقت من أراضى سيطرة التشكيلات المسلحة غير الشرعية فى منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب" باتجاه قاعدة حميميم للقوات الجوية الفضائية الروسية.

وأكدت الوزارة أن الوسائل النارية للدفاع الجوى المنتشرة فى القاعدة صدت مساء 13 أغسطس محاولة شن هجوم جديد على حميميم وأسقطت 5 طائرات دون طيار.

وذكر تسيجانكوف فى البيان أن مركز مصالحة الأطراف المتناحرة فى سوريا رصد منذ 4 أغسطس حتى 13 من الشهر ذاته 11 حالة انتهاك لنظام وقف إطلاق النار فى منطقة خفض التصعيد بإدلب من قبل مجموعات المسلحين، ولفتت إلى أن هذا العدد شهد ارتفاعا حادا فى الآونة الأخيرة حيث بلغ فى الفترة بين 24 يوليو إلى 2 أغسطس 84 خرقا.

ودعا مدير مركز المصالحة فى حميميم "قادة التشكيلات المسلحة غير الشرعية إلى التخلى عن الاستفزازات وسلك سبيل التسوية السلمية للأوضاع فى مناطق سيطرتهم".