الداخلية تضبط 24 من لصوص السكة الحديد فى حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي ـ دينا الحسيني

قام قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، وأجهزة البحث الجنائى بمديريتى أمن (القاهرة، الجيزة )، وإدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن - بتنفيذ حملة تفتيشية مُكبرة على كافة مخازن الخردة والمسابك لضبط المهمات المصلحية المسروقة والخاصة بهيئة السكك الحديدية والعمل على استهداف وضبط مرتكبى حائزيها.

وأسفرت جهودها خلال 24ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها ضبط 10 قضايا ( 5 قضايا الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ، 3 قضايا بأسوان ، بكل من " دمياط ، الاسماعيلية " ) لسرقة المهمات المصلحية الخاصة بالسكك الحديدية ( مسامير خشابى ، قطع فرامل ، بنز ، قفيز بندرول ، بلنجات ، ذراع مفتاح ) بإجمالى ( 24 ) متهم .