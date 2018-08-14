الداخلية الإيطالية تعلن ارتفاع عدد ضحايا حادث انهيار جسر جنوة لـ11 شخصا

كتب سمير حسنى

أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، ارتفاع عدد القتلى فى حادث انهيار جسر جنوة إلى 11 شخصا.

وذكرت قناة "يورو نيوز" الأوروبية، اليوم الثلاثاء، انهيار جسر فى طريق سريع بالقرب من مدينة "جنوة" فى شمال إيطاليا، حيث أعلنت خدمة الإسعاف عن سقوط عشرات القتلى.

وقال جهاز الإطفاء إنه يخشى سقوط عدد من السيارات بعد انهيار الجسر الذى يعد جزءا من طريق سريع فى جنوة.

كما أكد وزير النقل الإيطالى دانيلو تونينيلى، على تويتر أنه يتابع القضية بأقصى قدر من القلق فى مواجهة ما يمكن أن يكون مأساة هائلة، مؤكدا أنه على اتصال وثيق بالأمن هناك وسيسافر إلى المنطقة على الفور.