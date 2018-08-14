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الحكومة تعلن عودة الجماهير لمدرجات كرة القدم أول سبتمبر المقبل

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 02:55 م
الحكومة تعلن عودة الجماهير لمدرجات كرة القدم أول سبتمبر المقبل الدكتور مصطفى مدبولى
كتبت هند مختار
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أكد وزير الشباب والرياضة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، بدء حضور الجماهير مباريات كرة القدم من الملاعب، أول سبتمبر المقبل

وأشار وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع إلى ما تم مؤخراً من تنسيق مع عدد من الوزارات والجهات المعنية والاجتماع مع اتحاد الكرة وممثلى الأندية، والاتفاق على بدء حضور الجماهير لمباريات كرة القدم، أول سبتمبر المقبل على أن يبدأ التدرج فى ذلك فى حدود 5 آلاف متفرج، مع عدد من التوصيات المهمة فى هذا الشأن، التى سيتم الالتزام بها.
 
ووجه الوزير الشكر لوزارتى الدفاع والداخلية، اللتين قدمتا الدعم الكامل للعمل على عودة الجماهير للمدرجات.
 
من جانبه، طالب رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، بتضافر جهود مختلف الجهات من أجل نجاح عودة الجماهير لحضور المباريات، والظهور بصورة حضارية، تعكس الروح الرياضية فى المنافسة، والتشجيع المنضبط، مع ضرورة التعامل بحسم مع أى خروج عن القواعد والضوابط الموضوعة
 
فى سياق منفصل، وجه "مدبولى" الشكر لوزير الداخلية ولرجال الشرطة، لنجاحهم فى حماية كنيسة مسطرد من العمل الارهابى، الذى استهدفها منذ أيام، حيث نجحت الإجراءات الأمنية المشددة فى منع وصول الارهابى إلى مبنى الكنيسة وهو ما أدى إلى انفجار العبوة الناسفة فيه.
 

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مجلس الوزراء

كنيسة مسطرد




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