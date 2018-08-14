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الحكومة البريطانية تعقد اجتماع عاجل للجنة الطوارىء الأمنية عقب "حادث البرلمان"

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 03:34 م
الحكومة البريطانية تعقد اجتماع عاجل للجنة الطوارىء الأمنية عقب "حادث البرلمان" تريزا ماى رئيسة وزراء بريطانيا
لندن /أ ش أ/
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أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء عن عقد اجتماع عاجل للجنة الطوارئ الأمنية (كوبرا) فى أعقاب حادث الاصطدام أمام مقر البرلمان البريطانى فى مدينة وستمنستر، الذى نتج عنه إصابة عدد من المارة وراكبى الدراجات.

وأوضحت رئاسة الوزراء البريطانية أن الاجتماع سيقتصر على مسؤولين دون حضور وزراء الحكومة.

وتوجد رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماى حاليا فى سويسرا لقضاء العطلة الصيفية ، إلا أنها تبقى على إطلاع بمستجدات الأمور.

وذكرت شرطة العاصمة (ميتروبوليتان) أنها تتعامل مع الحادث على أنه حادث إرهابى .. مشيرة إلى أن ضباط وحدة مكافحة الإرهاب يقودون التحقيق حاليًا.

وقال مساعد مفوض الشرطة نيل باسو -فى تصريح له - أن سائق السيارة فى العشرينيات من عمره، تم اعتقاله واصطحابه إلى أحد مراكز الشرطة جنوبى لندن، مشيرًا إلى أنه لا يتعاون مع التحقيق الجاري، وأنه لم يتم تحديد اسمه بشكل رسمي، كما أنه ليس معروفا مسبقا لدى أجهزة الأمن.

وأضاف باسو أن السائق كان بمفرده، كما لم تجد الشرطة أى أسلحة داخل السيارة، لافتًا إلى أنه من المحتمل استمرار الطوق الأمنى المفروض على المنطقة لبعض الوقت مع استمرار التحقيقات، مؤكدًا عدم وجود أدلة على أى خطر إضافى على سكان لندن.

ووقع الحادث فى تمام الساعة السابعة و37 دقيقة بالتوقيت المحلي، عندما اصطدم السائق بعدد من الحواجز الأمنية خارج مقر البرلمان بعد أن صدم بسيارته عددًا من المارة وسائقى الدراجات، ونتج عن الحادث عدة إصابات غير خطيرة، حيث تم علاجها فى موقع الحادث، بينما تم نقل اثنين من المصابين إلى المستشفى.

 

 


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