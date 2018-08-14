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الحزب الديمقراطى الأمريكى يرشح شاب عمره 14 عاما حاكما لولاية فيرمونت

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 06:57 ص
الحزب الديمقراطى الأمريكى يرشح شاب عمره 14 عاما حاكما لولاية فيرمونت الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
نيويورك (أ ف ب)
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ينظّم الحزب الديموقراطى الأمريكى فى فيرمونت اليوم الثلاثاء، انتخابات تمهيدية لاختيار مرشحه لمنصب حاكم الولاية، فى سباق دخل على خطّه فتى عمره 14 عاماً فقط تمكّن من الترشّح رسمياً للمنصب مستغلّاً خلوّ القانون من أى شرط يتعلّق بسنّ المرشّح.

وقبل أشهر قدّم إيثان سونبرن، وهو تلميذ فى الصف الثامن، أوراق ترشّحه لمنصب حاكم الولاية الواقعة فى أقصى شمال شرق الولايات المتحدة، مستغلّاً عدم تضمّن دستور الولاية أى شرط يتعلّق بالحدّ الأدنى لسنّ المرشّح.

وفى الواقع فإن الشرط الوحيد المنصوص عليه دستورياً للترشّح لمنصب حاكم فيرمونت هو أن يكون المرشّح مقيماً فى الولاية منذ أربع سنوات على الاقل، وهو أمر ينطبق على سونبرن الذى يعيش فى فيرمونت منذ الولادة.

وبالفعل فإن الفتى الذى يحرص على ارتداء بزّة رسميّة وربطة عنق يخوض حملة انتخابية بكل ما للكلمة من معنى، فهو أنشأ لحملته صفحة فيسبوك وموقعاً رسمياً على الانترنت وحساباً على تويتر وصوره موزّعة على ملصقات إعلانية فى الشوارع، كما نظّم كأى مرشح آخر حملة لجمع التبرّعات.

والبرنامج الانتخابى لسنوبرن يسارى جداً وشبيه الى حدّ ما ببرنامج بيرنى ساندرز، السناتور عن الولاية والمرشح السابق للانتخابات التمهيدية الديموقراطية الى البيت الابيض.

وتجرى انتخابات حاكم فيرمونت فى 6 نوفمبر ويخوضها عن الحزب الجمهورى الحاكم المنتهية ولايته فيل سكوت.

وقال سكوت الذى انتخب فى 2016 فى معرض تعليقه على ترشح الفتى لمنصبه "أعتقد أنه يجب أن تكون لديك رخصة سوق على الأقل (16 عاماً) حين تصبح حاكم ولاية".

 


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