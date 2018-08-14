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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 02:10 م
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الجيش السورى يستقدم تعزيزات عسكرية إلى محاور التماس فى إدلب

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 01:34 م
الجيش السورى يستقدم تعزيزات عسكرية إلى محاور التماس فى إدلب الجيش السورى- أرشيفية
لندن /أ ش أ/
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أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان ، الذى يتخذ من لندن مقرا له ، بأن قوات الجيش السورى استقدمت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محاور التماس فيما يعرف بمثلث غرب إدلب وريف اللاذقية الشمالى وسهل الغاب تحضيرا لعملية عسكرية مرتقبة على محافظة إدلب التى تعد واحدة من أخر معاقل المعارضة.

وقال المرصد ، وفقا لما ذكرته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الثلاثاء، إنه رصد حالة من الاستنفار بين فصائل المعارضة المسيطرة على المنطقة.

وكان المرصد السورى قد أفاد أمس الاثنين بوقوع انفجار استهدف مستودع أسلحة فى أحد المبانى السكنية فى بلدة سرمدا بريف إدلب ؛ ما أسفر عن مقتل 69 شخصا.

 

 


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ادلب

تعزيزات

محاور التماس




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