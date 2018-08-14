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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 04:23 م
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الجيش الجزائرى يكتشف مخبأ به أسلحة ومواد مخدرة جنوبى البلاد

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 03:07 م
الجيش الجزائرى يكتشف مخبأ به أسلحة ومواد مخدرة جنوبى البلاد الجيش الجزائرى - أرشيفية
الجزائر /أ ش أ/
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اكتشفت قوات الجيش الجزائرى مخبأ به أسلحة ومواد مخدرة ببلدة برج باجى مختار جنوبى البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية -فى بيان اليوم الثلاثاء- أنه فى إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود وبفضل استغلال المعلومات، تمكنت مفرزة (دورية) للجيش الجزائرى بالتنسيق مع مصالح الجمارك الجزائرية أمس من اكتشاف مخبأ قرب الشريط الحدودى ببرج باجى مختار جنوبى البلاد يحوى بندقية آلية من نوع FM وكمية من الذخيرة من مختلف العيارات، بالإضافة إلى 96.8 كيلوجرام من المخدرات.

وأضاف البيان أنه فى إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، ضبطت مفرزة (دورية) للجيش بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، فى كمين قرب بنى ونيف بولاية بشار جنوب غربى البلاد، تاجرى مخدرات بحوزتهما كمية ضخمة من المخدرات تقدر بخمسة قناطير وعشرين كيلوجراما، فيما ضبط عناصر الدرك الوطنى 24 كيلوجراما من نفس المادة بمدينة تلمسان شمال غربى البلاد.

من جهة أخرى، أحبط خفر السواحل بولاية عنابة شرقى الجزائر محاولة هجرة غير شرعية لـ12 شخصا كانوا على متن قارب تقليدى الصنع، فى حين تم توقيف 44 مهاجرا غير شرعى من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان والنعامة وعين قزام.

 

 


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الجزائر

الجيش الجزائرى

وزارة الدفاع الجزائرية

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