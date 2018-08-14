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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 05:17 م
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التحقيق مع موظف بحى شمال الجيزة وآخر لاتهامهم بتقاضى رشوة فى إمبابة

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 03:50 م
التحقيق مع موظف بحى شمال الجيزة وآخر لاتهامهم بتقاضى رشوة فى إمبابة محكمة -أرشيفية
كتب سليم على
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تباشر نيابة قسم امبابة برئاسة المستشار محمد عبد المنعم علما، التحقيق مع وكيل إدارة المتابعة الميدانية بحى شمال الجيزة، وموظف آخر، لاتهامهم بتقاضى رشوة مالية للتغاضى عن تحرير محاضر مخالفات بناء بعقار بمنطقة إمبابة. 
 
وكشفت تحقيقات مهاب الصياد وكيل نيابة قسم إمبابة، ورود  بلاغ من "ا . ا .ع" 42 عاما، مقاول، لضباط قسم المباحث الجنائية بإدارة شرطة المرافق، يفيد  بتضرره من "م. ك. ع "، 43 عاما وكيل إدارة المتابعة الميدانية بحى شمال الجيزة، حيث إن الأخير بصفته موظف عمومى قد طلب مبلغ ماليا على سبيل الرشوة نظير تغاضيه عن تحرير محاضر مخالفات بناء للعقار ملكه بإمبابة.
 
وأشارت التحقيقات إلى أنه بعد التأكد من صحة المعلومات الواردة فى البلاغ تم إعداد الأكمنة اللازمة وضبط المتهم وبصحبته آخر يدعى تامر.ف.ز، 35 عاما مراقب بذات الإدارة أثناء تقاضيهما مبلغ مالى على سبيل الرشوة.
 
 
 

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حى شمال الجيزة




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