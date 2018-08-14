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البورصة تتلقى طلبا من القومية للأسمنت الشطب الاختيارى

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 01:00 ص
البورصة تتلقى طلبا من القومية للأسمنت الشطب الاختيارى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن ورود طلب من الممثل القانونى لشركة القومية للأسمنت لشطب قيد أسهم الشركة بعدد 10.3 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه للسهم الواحد من جداول البورصة شطبا اختياريا تنفيذا لقرار الجمعية العامة غير العادية فى 24 مايو الماضى، والمصدق على محضرها من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والجهاز المركزى للمحاسبات.

وأضافت البورصة، فى بيان صحفى اليوم الاثنين، أنه جارى استكمال إجراءات الشطب الاختيارى لعرض الطلب على لجنة القيد وتنفيذ عملية شراء أسهم جميع المساهمين المتضررين من الشطب الاختيارى بما فيهم المعترضين على الشطب وكذلك الدائنين المرتهنين وغيرهم من المساهمين وذلك تنفيذا لإجراءات الشطب الاختيارى والتى سوف يعلن تفاصيلها لاحقا.


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