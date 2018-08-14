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"الانتخابات العراقية": انتهاء استقبال الطعون بشأن الانتخابات التشريعية

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 04:50 م
"الانتخابات العراقية": انتهاء استقبال الطعون بشأن الانتخابات التشريعية مفوضية الانتخابات العراقية - أرشيفية
بغداد /أ ش أ/
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أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، اليوم الثلاثاء، عن انتهاء مجلس المفوضين من استقبال الطعون بنتائج الانتخابات التشريعية.

وقال المتحدث الرسمى للمفوضية ليث جبر حمزة - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن "مجلس المفوضين انتهى من تسلم الطعون الخاصة بنتائج الانتخابات بعد إجراء العد والفرز اليدوى بنهاية العمل الرسمى اليوم الثلاثاء".

وأضاف حمزة، أن "مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين سبق وأن حدد ثلاثة أيام لاستقبال الطعون بعد إعلان النتائج النهائية للعد والفرز اليدوى التى وردت بشأنها شكاوى وطعون والتى أعلن عنها يوم الخميس الماضى التاسع من هذا الشهر"، مشيرًا إلى أن "المجلس حدد ثلاثة أيام لاستقبال الطعون ابتداءً من يوم الأحد 12 /8 /2018 حتى نهاية العمل الرسمى ليوم الثلاثاء 14 أغسطس".

 

 


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