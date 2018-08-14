الإفراج عن قطع غيار سيارات بـ496 مليونا و830 ألفا و240 جنيها من جمارك بورسعيد

كتب أحمد يعقوب

أفرجت إدارة سيارات الركوب بالإدارة العامة للسيارات بجمارك بورسعيد برئاسة الدكتور محمد الرمال مدير عام الإدارة العامة لجمارك السيارات بجمارك بورسعيد، خلال شهر يوليو 2018، عن 322 سيارة ركوب (ملاكى) موديلات وسعات ومناشئ مختلفة برسم الوارد النهائى وعدد 1033 سيارة إعفاءات لذوى الاحتياجات الخاصة بقيمة إجمالية 271 مليونا و556 ألفا و15 جنيها.

كما قامت بإنهاء الإجراءات الجمركية بنظام الترانزيت على مشمول 131 بيان جمركى لنفس الفترة.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه السيارات 55 مليون و090 الف و899 جنيه والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 21 مليونا 021 ألفا و328 جنيها بإجمالى ايرادات محصلة قدرها 76 مليونا و112 ألفا و227 جنيها.

وعلى جانب آخر بلغ عدد البيانات الجمركية المفرج عنها من مجمع قطع غيار السيارات خلال شهر يوليو 2018 حوالى 1112 بيان جمركى بقيمة إجمالية 195 مليونا و942 ألفا و910 جنيهات.

كما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 13 مليونا و995 ألفا و852 جنيها وبلغت الرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 28 مليونا و762 ألف و246 جنيه باجمالى إيرادات محصلة قدرها 42 مليون و758 الف و098 جنيها.

وخلال شهر يوليو 2018 أيضأ بلغ عدد البيانات الجمركية بمجمع سيارات النقل والمعدات 85 بيان جمركى وارد نهائى معدات ( حفارات – لوادر – شوك رافعة – جرارات وحصادات زراعية ) بقيمة إجمالية 29 مليون و331 الف و315 جنيه وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها مليون و965 الف و969 جنيه والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات اخرى 4 مليون و050 الف و370 جنيه باجمالى ايرادات محصلة قدرها 6 مليون و016 الف و339 جنيه

كما قامت إدارة متابعة دفاتر سيارات المنطقة الحرة بتحصيل غرامات عن مخالفات عن السيارات بالمنطقة الحرة خلال الفترة نفسها بمبلغ 53 الف و907 جنيهات.

وبذلك تكون القيمة الاجمالية لسيارات الركوب (الملاكي) ورسائل سيارات النقل والمعدات وقطع غيار السيارات المفرج عنها من الادارة العامة لجمارك السيارات ببورسعيد خلال شهر يوليو 2018 حوالى 496 مليون و830 الف و240 جنيه ويبلغ اجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 71 مليون و052 الف و720 جنيه واجمالى الضرائب والرسوم المحصلة لجهات اخرى 53 مليون و833 الف و944 جنيها ومبلغ اجمالى الايرادات المحصلة بالادارة العامة لجمارك السيارات بالادارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة خلال شهر يوليو 2018 حوالى 124 مليون و866 الف و664 جنيها.