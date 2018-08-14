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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 08:25 ص
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الإحصاء يعلن تراجع استيراد القمح والذرة والشاى لـ387.6 مليون دولار خلال مايو

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 08:00 ص
الإحصاء يعلن تراجع استيراد القمح والذرة والشاى لـ387.6 مليون دولار خلال مايو القمح
كتبت- هبة حسام
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تراجعت واردات مصر من القمح والذرة والشاى خلال شهر مايو 2018 إلى 387.6 مليون دولار، مقابل 478.8 مليون دولار حجم استيرادها فى مايو 2017.

 

ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء، حول حجم واردات مصر خلال شهر مايو الماضى، بلغت قيمة استيراد القمح 217.1 مليون دولار فى مايو 2018، مقابل 297.2 مليون دولار خلال مايو 2017.

 

فيما بلغت قيمة واردات مصر من الذرة 154.5 مليون دولار فى مايو 2018، مقابل 155.3 مليون دولار خلال مايو 2017، وسجلت قيمة استيراد الشاى 16 مليون دولار، مقابل 26.3 مليون دولار.

 

ولم يقتصر تراجع السلع المتراجع حجم استيرادها خلال شهر مايو الماضى، على السلع المذكورة عالياً فقط، بل ضمت أيضاً، المحركات والمولدات الكهربائية، والتى تراجع استيرادها إلى 58.6 مليون دولار فى مايو 2018، مقابل 92 مليون دولار فى مايو 2017.

 

هذا بالإضافة إلى تراجع واردات مصر من النحاس إلى 46.7 مليون دولار فى مايو 2018، مقابل 80.6 مليون دولار فى مايو 2017، وأدوات وأجهزة الطب والجراحة، والتى تراجع حجم استيرادها إلى 23.4 مليون دولار فى مايو 2018، مقابل 32.4 مليون دولار فى مايو 2017.

 


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