الأسهم الأمريكية ترتفع لتفاؤل بشأن الأرباح وانتعاش الليرة

رويترز

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم الثلاثاء مع تعزز التفاؤل بشأن الأرباح إثر نتائج فصلية إيجابية من عدد من الشركات في حين انتعشت أسهم البنوك بعد أن قطعت العملة التركية موجة خسائرها التى دامت لثلاثة أسابيع.

وتعافت الليرة التركية بعد أن تحرك البنك المركزى لتخفيف الضغط عن العملة، مما أوقد شرارة صعود بما يصل إلى 7 % لتسجل 6.4 ليرة للدولار.

وبحلول الساعة 1522 بتوقيت جرينتش كان المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعا 0.41 % إلى 25291.31 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.57 % إلى 2838.08 نقطة وصعد المؤشر ناسداك المجمع 0.60 % إلى 7866.43 نقطة.