"الأرصاد" تكشف عن الطقس فى عيد الأضحى.. وتحذيرات من التعرض للشمس

كشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس خلال عيد الأضحى، مشيرا إلى استقرار الأحوال الجوية، وأن درجات الحرارة ستبقى أعلى من معدلاتها كما هو الحال فى الأسبوع الحالى مع ارتفاع طفيف بالدرجات.

وأضاف عبد العال، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن درجات الحرارة العظمى بالقاهرة طوال أسبوع عيد الأضحى تتراوح بين 35 و38 درجة كحد أقصى، مع ارتفاع نسب الرطوبة وهو ما يزيد الأحساس بحرارة الجو.

وأشار رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن طقس الوقفة وأول أيام العيد تتراوح خلاله درجات الحرارة بين 36 و37 درجة، مشيرا إلى أن هذا الوضع مستمر حتى نهاية شهر أغسطس.

ونصح عبد العال، المواطنين عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال العيد والابتعاد عن الأماكن سيئة التهوية لارتفاع نسبة الرطوبة، وارتداء غطاء الرأس وقت الذروة.