ارتفاع عدد ضحايا انهيار جسر بإيطاليا إلى 30 قتيلا و 3 جرحى

ذكرت وكالة (إيه.جي.آي) الإخبارية نقلا عن ماتيو سالفينى نائب رئيس الوزراء الإيطالى قوله إن قرابة 30 شخصا قتلوا اليوم الثلاثاء فى انهيار جسر على طريق سريع فى مدينة جنوة الساحلية.

وقال سالفينى للصحفيين فى صقلية "قرابة 30 شخصا لقوا حتفهم وأصيب كثيرون آخرون بجروح خطيرة".

كان جيوفانى توتى حاكم منطقة ليجوريا فى شمال غرب إيطاليا حول جنوة قد قال فى وقت سابق فى مؤتمر صحفى تلفزيونى إن عدد القتلى الرسمى البالغ 22 "سيرتفع كثيرا بالتأكيد".

وأضاف توتى أنه ثبت أن أعمال الصيانة للجسر لم تكن كافية.