video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 05:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ارتفاع عدد ضحايا انهيار جسر بإيطاليا إلى 30 قتيلا و 3 جرحى

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 04:38 م
ارتفاع عدد ضحايا انهيار جسر بإيطاليا إلى 30 قتيلا و 3 جرحى جسر إيطاليا المنهار
رويترز
إضافة تعليق

ذكرت وكالة (إيه.جي.آي) الإخبارية نقلا عن ماتيو سالفينى نائب رئيس الوزراء الإيطالى قوله إن قرابة 30 شخصا قتلوا اليوم الثلاثاء فى انهيار جسر على طريق سريع فى مدينة جنوة الساحلية.

وقال سالفينى للصحفيين فى صقلية "قرابة 30 شخصا لقوا حتفهم وأصيب كثيرون آخرون بجروح خطيرة".

كان جيوفانى توتى حاكم منطقة ليجوريا فى شمال غرب إيطاليا حول جنوة قد قال فى وقت سابق فى مؤتمر صحفى تلفزيونى إن عدد القتلى الرسمى البالغ 22 "سيرتفع كثيرا بالتأكيد".

وأضاف توتى أنه ثبت أن أعمال الصيانة للجسر لم تكن كافية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الداخلية الإيطالية تعلن ارتفاع عدد ضحايا حادث انهيار جسر جنوة لـ11 شخصا

جسر جنوة

جسر ايطاليا

ايطاليا

انهيار جسر

انهيار جسر بايطاليا




لا تفوتك
القوى العاملة تعلن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 3 أيام بأجر كامل

القوى العاملة تعلن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 3 أيام بأجر كامل

الصحة تفتح تحقيقا فى واقعه بتر العضو الذكرى لطفل بمستشفى حكومى بالمنوفية

الصحة تفتح تحقيقا فى واقعه بتر العضو الذكرى لطفل بمستشفى حكومى بالمنوفية

رسائل السيسى فى عيون المسئولين والساسة اليمنيين.. وزير الدولة اليمنى: الخطاب أثلج صدورنا ومصر درع العرب الواقى وحصنها المنيع.. عضو مؤتمر الحوار الوطنى: رئيس مصر وجه رسائل قوية للطامعين فى التواجد بباب المندب

رسائل السيسى فى عيون المسئولين والساسة اليمنيين.. وزير الدولة اليمنى: الخطاب أثلج صدورنا ومصر درع العرب الواقى وحصنها المنيع.. عضو مؤتمر الحوار الوطنى: رئيس مصر وجه رسائل قوية للطامعين فى التواجد بباب المندب

قصة عملة صعّدت أردوغان وبعد 16 عاما صدمته.. الرئيس التركى خدع شعبه بالنهضة الاقتصادية عام2002.. والفقاعة الاقتصادية المزعومة انفجرت فى وجهه بـ2018.. الاستبداد ودعم الإرهاب وأحلام الزعامة أفقد الليرة خمس قيمتها

قصة عملة صعّدت أردوغان وبعد 16 عاما صدمته.. الرئيس التركى خدع شعبه بالنهضة الاقتصادية عام2002.. والفقاعة الاقتصادية المزعومة انفجرت فى وجهه بـ2018.. الاستبداد ودعم الإرهاب وأحلام الزعامة أفقد الليرة خمس قيمتها

أحمد حجازى يواجه ليوتن تاون مع وست بروميتش فى كأس الرابطة

أحمد حجازى يواجه ليوتن تاون مع وست بروميتش فى كأس الرابطة

من الحوض للألوان.. اعرفى أفضل حلول للمطبخ الصغير

من الحوض للألوان.. اعرفى أفضل حلول للمطبخ الصغير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة