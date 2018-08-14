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ارتفاع طفيف لمؤشرات بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 10:21 ص
ارتفاع طفيف لمؤشرات بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع طفيف لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع جماعى حاد.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.04%، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.01%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.18%.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.05%، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.04%.

وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة تراجع بشكل حاد ليخسر أكثر من 200 نقطة، ويغلق بالقرب من مستوى الدعم 15,500 نقطة، وذلك وسط أحجام تداول متوسطة، مضيفة أن عدم تجاوز مستوى 16,000 نقطة و خسارة المؤشر لنصف ما حقق في الأسبوعين الماضيين يعكس ضعف في القوى الشرائية، بالرغم من ذلك اعتبرت اختراق مستوى 15,080 نقطة أي كسر أقرب مستوى دعم حقيقي للمؤشر هو إشارة الخروج من السوق. ذلك لأن المؤشر كان قد اخترق خط الاتجاه الهابط الذي بدأ في تصحيح مايو الماضي بل و تداول لأسبوعين أعلى هذا الاتجاه الهابط مما يشير إلى صحة الإختراق ومن المحتمل أن يكون هذا التراجع هو فقط إعادة إختبار لخط الاتجاه الهابط. و لذلك ينصح بالتأني و الخروج عند اختراق الدعم.


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