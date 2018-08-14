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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 05:18 م
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إلغاء إجازات رؤساء المدن بمحافظة جنوب سيناء استعدادا لعيد الأضحى

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 03:25 م
إلغاء إجازات رؤساء المدن بمحافظة جنوب سيناء استعدادا لعيد الأضحى جانب من الاجتماع
حنوب سيناء– فايزة مرسال
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عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء المجلس التنفيذي بالديوان العام المحافظة بطور سيناء، حيث قدم التهنئة للقيادات الأمنية الجديدة لتوليها المسئولية بالمحافظة، وقدم التهنئة للواء أحمد أمين أحمد محمود أبوعقيل مساعد وزير الداخلية ومدير أمن جنوب سيناء.

كما قرر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إلغاء الإجازات لرؤساء المدن ومديرى المديريات الخدمية بالمحافظة الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال عيد الأضحي المبارك وعلى تواجد كافة المسئولين سواء رؤساء المدن ومتابعاتهم لخط سير كافة المرافق من مياه وكهرباء، وتأمين كافة الشواطئ وإلغاء الإجازات لجميع مدير المديريات الخدمية بالمحافظة.

كما تم رفع درجات الاستعداد لمديريات الخدمات والإسعاف والتموين والطب البيطري والصحة والمستشفيات والتموين ومراقبة الأسعار وتوفير اللحوم والأزر والسمن والزيت وجميع السلع الغذائية بالمجمعات الإستهلاكية وتكثيف سيارات تأمين الطرق ووضع العلامات الإرشادية وعمل غرفة العمليات طوال الـ 24 ساعة وتلقي الشكاوي والعمل على حلها فورا.

كما طلب المحافظ من رؤساء المدن متابعة الأسواق ومراقبة الآسعار والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير السلع التموينية والغذائية للمواطنين.

وتقرر فتح قصر ثقافة مدينة شرم الشيخ أثناء فترة عيد الأضحى المبارك مع تكليف الباحث حمد شعيب مدير عام ثقافة جنوب سيناء بوضع مقترح لشكل افتتاح قصر الثقافة.

كما تقرر افتتاح مشاية طريق شهد بمدينة شرم الشيخ يوم الأحد المقبل وفتح منفذ طابا البري يوم السبت المقبل وفتح مراكز خدمة المواطنين بكل المدن خلال تلك الفترة.

وشدد المحافظ على رؤساء المدن بعدم وضع أى أعمال فنية فى الميادين بعد الرجوع إلى اللجنة الثقافية بوزارة الثقافة.

وشدد المحافظ على رؤساء المدن التى لم يتم بها تفعيل دور الحجز الإدارى بالمدينة حتى تتمكن الضرائب العقارية من سداد قيمة الضريبة العقارية المقررة على الواحدات السكنية، وقال المحافظ إنه على كل مواطن أن يذهب للضرائب العقارية لتقديم موقفة من تملكة لوحدة سكنية أو أكثر، كما أن هناك مهلة لسداد الضرائب العقارية فى مدة أقصاها 15 أكتوبر القادم وتقرر غرامة لمن يقصر في هذا الشأن.

كما ٱشار فودة أن قطاع النظافة يشهد منظومة جديدة، منها مصنع قمامة سيقام بمدينة شرم الشيخ بتكلفة 14 مليون جنيه ووضع آلية جديدة لمنظومة النظافة.

ويجب تأمين الطرق جيدا وتفتيش القادمين إلى مدن المحافظة لقضاء إجازة عيد الأضحى بشكل سريع، وكذا المغادرين من المحافظة لقضاء فترة العيد مع أهاليهم.

جاء ذلك بحضور اللواء محمود عيسى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء واللواء أحمد أبو عقيل مدير أمن جنوب سيناء واللواء عبد الفتاح حلمى المستشار الإعلامى للمحافظ ورؤساء المدن ومديري المديريات الخدمية.

 


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