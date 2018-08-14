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إعلان حالة الطوارئ فى السكة الحديد استعدادا لعيد الأضحى

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 09:29 ص
إعلان حالة الطوارئ فى السكة الحديد استعدادا لعيد الأضحى قطار - صورة أرشيفية
كتب رضا حبيشى
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أعلنت هيئة السكة الحديد حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة حركة سير القطارات من خلال غرفة عمليات على مدار الـ24 ساعة، وإلغاء الإجازات لقيادات الهيئة لمتابعة تشغيل القطارات استعدادا لعيد الأضحى، وأن العمل مستمر طوال أيام العيد، وأنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة حركة سير القطارات على مستوى الجمهورية، والتأكد من تقديم كافة التسهيلات للجمهور طوال أيام عيد الأضحى.
 
وأكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد وفق بيان، أنه تم التشديد على التواجد المستمر لجميع قيادات الهيئة والمختصين لمتابعة تشغيل القطارات، وتكثيف تواجد مفتشى المبيعات وخدمة العملاء بجميع مكاتب حجز التذاكر والانتشارعلى الأرصفة بالتنسيق مع شرطة السكة الحديد طوال إجازة عيد الأضحى المبارك.
 
وأوضح رئيس الهيئة، أنه لأول مرة هذا العام يتم تطبيق حجز التذاكر بموجب الرقم القومى مطبوع على ظهر التذكرة وعدم السماح بصرف أكثر من 4 مقاعد فقط من شبابيك الحجز كحد أقصى بموجب تحقيق إثبات الشخصية وإثبات بيانات الركاب لإمكان الرجوع اليها عند الحاجة مع تكثيف الرقابة على شبابيك حجز وصرف التذاكر بمعرفة أجهزة التفتيش بالهيئة وخدمة العملاء وإدارة شرطة النقل والمواصلات.
 
وأضاف رئيس الهيئة، أنه تم التشديد على تكثيف ورادى مهندسى ومفتشى السلامة على مناطق الهيئة خلال عيد الأضحى المبارك بما يتوافق مع زيادة أعداد القطارات وبما يتواكب مع الزيادة المتوقعة للركاب للتفتيش على جميع العمليات التشغيلية ومراجعة مدى التزام القطاعات بمعايير السلامة والتأكد من توافر وسائل الأمان بالقطارات والمحطات والأرصفة الرئيسية على مستوى المناطق .
 

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