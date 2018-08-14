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إطلاق نار أمام البرلمان الليبى وإصابة نائب قبل التصويت على قانون الاستفتاء

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 01:52 م
إطلاق نار أمام البرلمان الليبى وإصابة نائب قبل التصويت على قانون الاستفتاء جلسة مجلس النواب الليبى
كتب : أحمد جمعة
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قالت وسائل إعلام ليبية، إن اشتباكات مسلحة دارت أمام مجلس النواب الليبى فى طبرق، مؤكدة سماع إطلاق نار خارج البرلمان الليبى قبل التصويت على مشروع قانون الاستفتاء على الدستور الليبى.

 

وأكدت تقارير إعلامية ليبية إصابة عضو مجلس النواب الليبى عن دائرة طبرق صالح هاشم بإصابات طفيفة فى الاشتباكات التى وقعت بين ضباط مكلفين بحراسة رئيس مجلس النواب الليبى المستشار صالح عقيلة.

 

وأستأنف مجلس النواب الليبى جلسة رسمية بمقره فى مدينة طبرق شرق البلاد، بحوضر أكثر من 90 نائبا، لاستكمال عمليات المناقشة والتصويت على قانون الاستفتاء الخاص بمسودة مشروع الدستور الدائم للبلاد.

 

وكان مجلس النواب الليبى قد قرر أمس الاثنين، تعليق جلسته التشاورية التى عقدت برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزى النويرى بحضور91 نائبا.


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