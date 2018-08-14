إصابة شخص فى مشاجرة لخلافات الجيرة بالمنوفية

أصيب شخص بإصابات متفرقة، إثر وقوع مشاجرة لخلافات على الجيرة بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد، بنشوب مشاجرة وسقوط مصابين بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين أن طرفى المشاجرة طرف أول "ع س ا" بالمعاش ومقيم دائرة المركز مصاباً بجرح قطعى بالسبابة وكدمات بالصدر وطرف ثانى " ر ر ح " بدون عمل مصاباً بجروح قطعية بالجبهة والرأس والجانب الأيسر.

بسؤال الطرفين اتهم كلاً منهم الآخر بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته لخلافات بسبب الجيرة وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.