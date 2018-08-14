video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 09:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة ربة منزل وابنتها بالتسمم بعد تناولهما كوب لبن فى المنوفية

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 07:39 ص
إصابة ربة منزل وابنتها بالتسمم بعد تناولهما كوب لبن فى المنوفية لبن - صورة أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
إضافة تعليق
أصيبت ربة منزل وابنتها بحالة تسمم إثر تناولهما كوب لبن كان بالثلاجة بمنزلهم بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية. 
 
تلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام كلا من "ح .ف. ع" 38 سنة ربة منزل لم تستجوب وابنتها "د .ن. ص" 20 سنة ربة منزل مصابتان بحالة تسمم وحالته العامة للأولى سيئة وتم تحويلهن إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى "قسم السموم".
 
وبالانتقال والفحص وسؤال الثانية قررت بتناولها ووالدتها لبن موضوع بثلاجة المنزل، أعقبه شعورهن بحالة إعياء نقلن على إثرها إلى المستشفى ولم تتهم أحد ونفت الشبهة الجنائية. تحرر عن الواقعة المحضر رقم  9602  إدارى مركز أشمون لسنة 2018 ، وجارى العرض على النيابة.
 
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة طفلة بالتسمم لتناولها بنزين عن طريق الخطأ بالمنوفية

اخبار مصر

اشمون

تسمم

المنوفية

لبن

اخبار الحوادث




لا تفوتك
رئيس شركة CSCEC: انتهاء أعمال البناء بالعاصمة الإدارية فى 3 سنوات ونصف

رئيس شركة CSCEC: انتهاء أعمال البناء بالعاصمة الإدارية فى 3 سنوات ونصف

إغلاق طريق الإسكندرية الزراعى جزئيا 15 يوما بسبب أعمال تطوير

إغلاق طريق الإسكندرية الزراعى جزئيا 15 يوما بسبب أعمال تطوير

حروب الجيل الرابع .. الحكومة تنفى 8 شائعات انتشرت فى 3 أيام.. لا تأجيل للعام الدراسى .. لا ضرائب على المقابر.. إلغاء إجازة السبت شائعة.. منع الاختلاط فى الجامعات لم يحدث.. فيلا وجيه عبد المسيح تطور ولم تهدم

حروب الجيل الرابع .. الحكومة تنفى 8 شائعات انتشرت فى 3 أيام.. لا تأجيل للعام الدراسى .. لا ضرائب على المقابر.. إلغاء إجازة السبت شائعة.. منع الاختلاط فى الجامعات لم يحدث.. فيلا وجيه عبد المسيح تطور ولم تهدم

الضربات الاستباقية تحاصر الجماعة الإرهابية.. الأمن الوطنى يفكك أخطر 4 خلايا متطرفة خططت لاستهداف البلاد وإفساد فرحة المصريين قبل عيد الأضحى.. سقوط المتطرفين فى سيناء.. وضبط الجهاديين بأكتوبر ومنفذ حادث مسطرد

الضربات الاستباقية تحاصر الجماعة الإرهابية.. الأمن الوطنى يفكك أخطر 4 خلايا متطرفة خططت لاستهداف البلاد وإفساد فرحة المصريين قبل عيد الأضحى.. سقوط المتطرفين فى سيناء.. وضبط الجهاديين بأكتوبر ومنفذ حادث مسطرد

ميسي يتبرع بـ4 ملايين بيزو أرجنتينى لأطفال سوريا قبل بدء الدراسة

ميسي يتبرع بـ4 ملايين بيزو أرجنتينى لأطفال سوريا قبل بدء الدراسة

محمد صلاح يحقق رقما مميزاً فى الدورى الإنجليزى.. تعرف عليه

محمد صلاح يحقق رقما مميزاً فى الدورى الإنجليزى.. تعرف عليه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة