إصابة ربة منزل وابنتها بالتسمم بعد تناولهما كوب لبن فى المنوفية

أصيبت ربة منزل وابنتها بحالة تسمم إثر تناولهما كوب لبن كان بالثلاجة بمنزلهم بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام كلا من "ح .ف. ع" 38 سنة ربة منزل لم تستجوب وابنتها "د .ن. ص" 20 سنة ربة منزل مصابتان بحالة تسمم وحالته العامة للأولى سيئة وتم تحويلهن إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى "قسم السموم".

وبالانتقال والفحص وسؤال الثانية قررت بتناولها ووالدتها لبن موضوع بثلاجة المنزل، أعقبه شعورهن بحالة إعياء نقلن على إثرها إلى المستشفى ولم تتهم أحد ونفت الشبهة الجنائية. تحرر عن الواقعة المحضر رقم 9602 إدارى مركز أشمون لسنة 2018 ، وجارى العرض على النيابة.



