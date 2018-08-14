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خالد صلاح
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إصابة جنديين لبنانيين بأعراض إختناق نتيجة قنابل دخانية إسرائيلية

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 08:36 م
إصابة جنديين لبنانيين بأعراض إختناق نتيجة قنابل دخانية إسرائيلية الجيش اللبنانى
أ ش أ
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أعلن الجيش اللبنانى أن دورية لجنوده تعرضت مساء الثلاثاء لقنابل دخانية اطلقتها دورية إسرائيلية من الجانب الأخر للحدود، ما أدى إلى إصابة جنديين بأعراض اختناق ونشوب حريق كبير.

وأعلنت قيادة الجيش اللبنانى فى بيان أن "دورية من مديرية المخابرات كانت تقوم بتفقُّد أرض قرب بلدة رميش تعرضت لاعتداء من قبل دورية تابعة للعدو الإسرائيلى التى ألقت ست قنابل دخانية".

وأضاف البيان أن "عنصرين من الجيش أصيبا بحالة اختناق، كما نشب حريق امتدّ إلى داخل الأراضى المحتلّة".

وتابع البيان "حضرت على الفور دورية من الجيش اللبنانى وجهاز الارتباط فى قوات الأمم المتحدة المؤقّتة فى لبنان والدفاع المدنى،  وعملت على إخماد الحريق من الجهة اللبنانية".


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