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إحالة 86 من العاملين بالمصالح الحكومية بكفر الزيات للتحقيق لتركهم العمل

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 03:42 ص
إحالة 86 من العاملين بالمصالح الحكومية بكفر الزيات للتحقيق لتركهم العمل مستشفى كفر الزيات
الغربية – عادل ضرة
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أحال الدكتور عثمان شعلان رئيس مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، 86 من العاملين بمصالح حكومية للتحقيق لتركهم العمل.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمتابعة سير العمل بمستشفى كفر الزيات ومستشفى الصدر ومركز الصيانة التابعة للإدارة الصحية، حيث تبين ترك 76من العاملين بمستشفى كفر الزيات، و2من العاملين بمستشفى الصدر و2من العاملين بمركز الصيانة، و6من العاملين بإدارة التضامن الاجتماعى لعملهم، فقرر إحالتهم للتحقيق بالشئون القانونية.

 

ومن جانب آخر عقد الدكتور عثمان شعلان رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، اجتماعا باللجنة المشكله بقرار من محافظ الغربية  لإجراء أعمال الرفع المساحى للسير فى اجراءات تطوير كورنيش النيل بكفر الزيات، بحضور وكيل وزارة الرى بالغربية، ومدير عام حماية النيل بدسوق ومهندسى المساحة بالغربية.

وقامت اللجنة بمعاينة الموقع على الطبيعة تمهيدا للقيام بأعمال الرفع المساحى المطلوب وإعداد تقرير لعرضه على محافظ الغربية.

 

يذكر أن محافظ الغربية قرر رفع الاعتماد من 3 لـ 10 ملايين جنيه لتطوير أكبر مساحة من الكورنيش، حيث إنه المتنفس لأبناء كفر الزيات.

 

 

 

 

 

 


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