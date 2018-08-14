video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 11:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"أوقاف سوهاج" تنظم ندوة حول فضائل العشر الأوائل من ذى الحجة

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 11:12 م
"أوقاف سوهاج" تنظم ندوة حول فضائل العشر الأوائل من ذى الحجة الشيخ عبد الرحمن اللاوى
سوهاج – عمرو خلف
إضافة تعليق

نظمت مديرية أوقاف سوهاج، مساء اليوم ندوة بمسجد عباد الرحمن بمركز دار السلام بعنوان "فضائل العشر الأوائل من ذى الحجة" بحضور قيادات مديرية وإدارة الأوقاف بدار السلام.

 وتحدث فى الندوة الشيخ عبدالرحمن اللاوى مدير المساجد عن فضل هذه الأيام المباركة مستشهدا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام - يعنى أيام العشر - قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد فى سبيل الله قال: ولا الجهاد فى سبيل الله، إلاّ رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء".

كما تحدث الشيخ اللاوى عن مفاضلة الناس بين العمل فى أيام العشر الأوائل من ذى الحجة والعمل فى شهر رمضان قائلا: المفاضلة تكون بين شيئين اتحدا فى الصفة ومن ثم فلا تجوز المفاضلة بين شيئين اختلفا فى الصفة كأن تفاضل بين شئ وجزء منه كالمفاضلة بين إنسان وذراع إنسان آخر أو بين أفضلية شقة على عمارة أو حجرة على شقة وإنما تكون المفاضلة بين إنسان وإنسان وعمارة وعمارة وشقة وشقة وحجرة وحجرة وهكذا تكون المفاضلة والمقارنة بين الأشياء المتماثلة والمتشابهة، ومن هنا فلا تجوز المفاصلة أو المقارنة بين الأيام مجتزئة من شهر والشهر الكامل،فالأيام تتفاضل مع الأيام والليالى تتفاضل مع الليالى والشهور تتفاضل مع الشهور.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ سوهاج يؤكد تخصيص 208 ساحات لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك

محافظة سوهاج

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار المحافظات

اخبار مصر

الاوقاف

العشر الاواخر




لا تفوتك
القوى العاملة تعلن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 3 أيام بأجر كامل

القوى العاملة تعلن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 3 أيام بأجر كامل

الصحة تفتح تحقيقا فى واقعه بتر العضو الذكرى لطفل بمستشفى حكومى بالمنوفية

الصحة تفتح تحقيقا فى واقعه بتر العضو الذكرى لطفل بمستشفى حكومى بالمنوفية

رسائل السيسى فى عيون المسئولين والساسة اليمنيين.. وزير الدولة اليمنى: الخطاب أثلج صدورنا ومصر درع العرب الواقى وحصنها المنيع.. عضو مؤتمر الحوار الوطنى: رئيس مصر وجه رسائل قوية للطامعين فى التواجد بباب المندب

رسائل السيسى فى عيون المسئولين والساسة اليمنيين.. وزير الدولة اليمنى: الخطاب أثلج صدورنا ومصر درع العرب الواقى وحصنها المنيع.. عضو مؤتمر الحوار الوطنى: رئيس مصر وجه رسائل قوية للطامعين فى التواجد بباب المندب

قصة عملة صعّدت أردوغان وبعد 16 عاما صدمته.. الرئيس التركى خدع شعبه بالنهضة الاقتصادية عام2002.. والفقاعة الاقتصادية المزعومة انفجرت فى وجهه بـ2018.. الاستبداد ودعم الإرهاب وأحلام الزعامة أفقد الليرة خمس قيمتها

قصة عملة صعّدت أردوغان وبعد 16 عاما صدمته.. الرئيس التركى خدع شعبه بالنهضة الاقتصادية عام2002.. والفقاعة الاقتصادية المزعومة انفجرت فى وجهه بـ2018.. الاستبداد ودعم الإرهاب وأحلام الزعامة أفقد الليرة خمس قيمتها

أحمد حجازى يواجه ليوتن تاون مع وست بروميتش فى كأس الرابطة

أحمد حجازى يواجه ليوتن تاون مع وست بروميتش فى كأس الرابطة

من الحوض للألوان.. اعرفى أفضل حلول للمطبخ الصغير

من الحوض للألوان.. اعرفى أفضل حلول للمطبخ الصغير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة