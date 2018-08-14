"أوقاف سوهاج" تنظم ندوة حول فضائل العشر الأوائل من ذى الحجة

نظمت مديرية أوقاف سوهاج، مساء اليوم ندوة بمسجد عباد الرحمن بمركز دار السلام بعنوان "فضائل العشر الأوائل من ذى الحجة" بحضور قيادات مديرية وإدارة الأوقاف بدار السلام.

وتحدث فى الندوة الشيخ عبدالرحمن اللاوى مدير المساجد عن فضل هذه الأيام المباركة مستشهدا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام - يعنى أيام العشر - قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد فى سبيل الله قال: ولا الجهاد فى سبيل الله، إلاّ رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء".

كما تحدث الشيخ اللاوى عن مفاضلة الناس بين العمل فى أيام العشر الأوائل من ذى الحجة والعمل فى شهر رمضان قائلا: المفاضلة تكون بين شيئين اتحدا فى الصفة ومن ثم فلا تجوز المفاضلة بين شيئين اختلفا فى الصفة كأن تفاضل بين شئ وجزء منه كالمفاضلة بين إنسان وذراع إنسان آخر أو بين أفضلية شقة على عمارة أو حجرة على شقة وإنما تكون المفاضلة بين إنسان وإنسان وعمارة وعمارة وشقة وشقة وحجرة وحجرة وهكذا تكون المفاضلة والمقارنة بين الأشياء المتماثلة والمتشابهة، ومن هنا فلا تجوز المفاصلة أو المقارنة بين الأيام مجتزئة من شهر والشهر الكامل،فالأيام تتفاضل مع الأيام والليالى تتفاضل مع الليالى والشهور تتفاضل مع الشهور.