أمير الكويت يعزى الرئيس الإيطالى فى ضحايا انهيار جسر بمدينة جنوى

(أ ش أ)

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الثلاثاء، برقية عزاء إلى الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا، فى ضحايا انهيار جسر بمدينة جنوى الإيطالية، والذى أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا، وألحق أضرارا فى المرافق العامة.

وأعرب أمير الكويت- خلال البرقية - عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا انهيار الجسر، راجيا للضحايا الرحمة، وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.

كما بعث ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقيتى عزاء مماثلتين إلى الرئيس الايطالى.