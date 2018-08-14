"أمن الإسكندرية" يضبط نقاش بحوزته 5 طرب حشيش

تمكنت مباحث قسم شرطة العامرية بالإسكندرية من ضبط نقاش بحوزته كمية من الحشيش المخدر قبل ترويجها فى حملة مكبرة على البؤر الخطرة.

وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من اللواء شريف ذكى مدير إدارة البحث الجنائى بورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول العامرية مفادها قيام م م م 35 سنة نقاش مقيم زاوية عبد القادر دائرة القسم بمزاولة نشاطًا إجراميًا فى مجال الاتجار فى المواد المخدرة خاصة مخدر الحشيش متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته " 5 " طرب لمخدر الحشيش " تزن حوالى 1.250 كجم وبمواجهته أقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار وتحرر المحضر جنايات قسم أول العامرية وجارى العرض على النيابة.