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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 12:52 م
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أمريكا تحذر من أسلحة روسيا الفضائية الجديدة

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 12:29 م
أمريكا تحذر من أسلحة روسيا الفضائية الجديدة مركبة فضاء
رويترز
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أبدت الولايات المتحدة قلقا شديدا اليوم الثلاثاء ، من سعى روسيا للحصول على أسلحة منها نظام ليزر محمول لتدمير الأقمار الصناعية فى الفضاء ، فضلا عن وضعها لجهاز مراقبة فضائى جديد فى مدار حول الأرض.

وكانت إليم دى.اس. بوبليت مساعدة وزير الخارجية الأمريكى لشؤون الحد من التسلح تلقى كلمة فى مؤتمر للأمم المتحدة عن نزع السلاح يعقد فى جنيف، ويبحث اتفاقية جديدة لمنع أى سباق تسلح فى الفضاء الخارجى.

وقالت في المؤتمر "بالنسبة للولايات المتحدة هذا دليل آخر على أن تصرفات الروس لا تتطابق مع أقوالهم". ، واضافت أن سعى روسيا للحصول على قدرات فضائية "أمر مزعج نظرا لنمط السلوك الخبيث الذى تتبعه روسيا فى الفترة الأخيرة".

 


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الأقمار الصناعية

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