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أسعار الذهب تواصل التراجع وعيار 21 يسجل 598 جنيها للجرام

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 10:33 ص
أسعار الذهب تواصل التراجع وعيار 21 يسجل 598 جنيها للجرام الذهب - أرشيفية
كتب إسلام سعيد
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عاودت أسعار الذهب تراجعها مجددا فى التعاملات الصباحية  اليوم الثلاثاء، بقيمة جنيه واحد ليسجل عيار 21 وهو الأكثر شعبية فى مصر 598 جنيها لأول مرة منذ النصف الأول من 2017.

 

 

وأصبحت أسعار الذهب اليوم في مصر كالتالي

عيار 18 : 512 جنيها

عيار 21 : 598جنيها

عيار 24 : 683 جنيهجنيها

الجنيه الذهب : 4784 جنيه

 

السعر العالمي : 1193 دولار

وقال إيهاب واصف عضو شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية، إن الذهب كسر حاجز الـ 1200 دولار مع إقبال المستثمرين على الدولار مع تفاقم أزمة الليرة التركية التى أدىت إلى انخفاض سعر الذهب محلياً متوقعا زيادة الإقبال على الشراء.


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