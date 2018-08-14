أسعار الذهب تواصل التراجع وعيار 21 يسجل 598 جنيها للجرام

عاودت أسعار الذهب تراجعها مجددا فى التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، بقيمة جنيه واحد ليسجل عيار 21 وهو الأكثر شعبية فى مصر 598 جنيها لأول مرة منذ النصف الأول من 2017.
وأصبحت أسعار الذهب اليوم في مصر كالتالي
عيار 18 : 512 جنيها
عيار 21 : 598جنيها
عيار 24 : 683 جنيهجنيها
الجنيه الذهب : 4784 جنيه
السعر العالمي : 1193 دولار
وقال إيهاب واصف عضو شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية، إن الذهب كسر حاجز الـ 1200 دولار مع إقبال المستثمرين على الدولار مع تفاقم أزمة الليرة التركية التى أدىت إلى انخفاض سعر الذهب محلياً متوقعا زيادة الإقبال على الشراء.
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