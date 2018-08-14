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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 12:08 م
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النيابة تستدعى الأسرة..

أسرة طالب كرداسة المنتحر تتشاجر مع صاحب ورشة كان يعمل فيها ابنهم

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 11:40 ص
أسرة طالب كرداسة المنتحر تتشاجر مع صاحب ورشة كان يعمل فيها ابنهم انتحار - أرشيفية
كتب سليم على
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استدعت نيابة إمبابة وكرداسة، برئاسة المستشار أحمد عادل، أسرة طفل انتحر شنقا، بعد مروره بأزمة نفسية، بعدما نشب خلاف بينهم وبين صاحب ورشة خياطه كان يعمل لديه.
 
 
وكشفت تحقيقات النيابة، ان والد الطفل المنتحر "مجدى.م"، أكد أن نجله "حسن"، البالغ من العمر 14عاما، كان طالبًا فى المرحلة الإعدادية، وقد قرر الخروج للعمل من أجل مساعدتنا فى نفقات الحياة، وبالفعل وجد عمل لدى صاحب ورشة خياطة، مكث معه فترة امتدت لشهور. 
 
 
وأشارت التحقيقات، إلى أنه  قبل الواقعة بعدة أيام نشبت بين المتوفى وصاحب الورشة خلافات فقام على أثرها الأخير بسب الطفل وطرده من العمل.
 
 
وأضاف والد الطفل خلال التحقيقات، أن نجله حضر للمنزل فى حالة سيئة، ومكث لفترة داخل غرفته لا يتحدث مع أحد حتي شقيقه التوائم رفض الكلام معه، ويوم الواقعة صعد لاعلي سطح العقار المنزل وقام  بربط  سلك دش فى "ماسورة" ولفه حول رقبته، وألقى بنفسه لينتحر، وأثناء ذلك شاهدته والدته وحاولت إنقاذه، ولكنها فشلت فى ذلك.

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