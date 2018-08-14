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أستاذ جامعى يعتدى بـ"شومة" على طالب بسبب خلافات الجيرة بالإسكندرية

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 11:59 ص
أستاذ جامعى يعتدى بـ"شومة" على طالب بسبب خلافات الجيرة بالإسكندرية مشاجرة - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
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تعدى عضو هيئة تدريس بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية على طالب بعصا خشبية، ما سبب له نزيف فى البطن والصدر، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.
 
تلقى  اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، ببلاغ مستشفى العامرية العام بوصول م ا م 18 سنة طالب، مقيم شارع مصر للمعدات  منطقة أبو يوسف  دائرة القسمم، مصاب باشتباه نزيف بالبطن والصدر "حالته مُستقرة " .
 
بالانتقال والفحص وسؤاله، اتهم  ر م ح 51 سنة  عضو هيئة التدريس " كلية الحقوق - جامعة الإسكندرية " مقيم بذات العنوان  بالتعدي عليه بالضرب بعصا خشبية "شومه "محدثاً إصابته المنوه عنها، إثر حدوث مشادة كلامية بين والدته والمشكو فى حقه  بسبب الجيرة .
 
وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم  من ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته، أنكر ما نُسب إليه، وكٌلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتم التنسيق مع الأمن الوطنى وتحرر المحضر جنح قسم شرطة أول العامرية، وجارى العرض على النيابة.
 
 
 
 
 
 

 


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