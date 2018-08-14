أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 14-8-2018

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 14-8-2018، وجاءت أبرزها إعلان عدد كبير من الشركات المدرجة بالبورصة، عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو الماضى.

نتائج مالية قوية لشركات البورصة

أعلنت عدد كبير من الشركات المدرجة بالبورصة، عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو الماضى، اليوم الثلاثاء، وحققت أغلبهم زيادة فى صافى الأرباح.

وحققت شركة المصرية للاتصالات، خلال الربع الثانى من العام الجارى، أرباحا بلغت 1.37 مليار جنيه مقابل 1.22 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى، بنسبة نمو 12.3%، فيما تراجع صافي الربح خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 18.2%، على أساس سنوى، وبلغ صافي الربح 2.06 مليار جنيه، مقابل 2.52 مليار جنيه أرباح خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وحققت مجموعة بورتو القابضة - بورتو جروب، تراجعا فى صافي ربح الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 70.1%، على أساس سنوى، وسجلت صافي ربح 53.06 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 177.91 مليون جنيه أرباح خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما تراجعت الإيرادات المجمعة للشركة خلال النصف الأول، حيث سجلت 876.4 مليون جنيه خلال (يناير - يونيو)، مقابل 1.23 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وحققت شركة العربية لمنتجات الألبان " آراب ديرى " – باندا، تحول الشركة من الخسارة إلى الربحية خلال النصف الأول من العام الحالي، على أساس سنوى، وسجلت صافي ربح 8.84 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 8.1 مليون جنيه خسائر خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة ليسيكو مصر، تراجع صافي ربح الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 14.4%، على أساس سنوي؛ متأثرة بتراجع المبيعات، وحققت صافي الربح 28.88 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 33.75 مليون جنيه أرباح خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما تراجع صافي مبيعات الشركة في النصف الأول، حيث سجلت 705 ملايين جنيه خلال (يناير - يونيو)، مقابل 1.35 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وحققت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، ارتفاع صافي ربح الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 4.7%، على أساس سنوى، وبلغ صافي ربح بلغ 184.61 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 176.29 مليون جنيه أرباح خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما ارتفعت إيرادات الشركة في النصف الأول، حيث سجلت 873.8 مليون جنيه خلال (يناير - يونيو)، مقابل 599.87 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

وحققت شركة السويدي إليكتريك، تراجع صافي ربح الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 20.9%، على أساس سنوي؛ متأثرة بتراجع الإيرادات، وبلغ صافي ربح 2.41 مليار جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 3.05 مليار جنيه أرباح خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

البورصة تخسر 7 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب والأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 860.489 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 135 مليون ورقة مالية بقيمة 717 مليون جنيه عبر تنفيذ 19 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 65.52% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 29.22%، والعرب على 5.36% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 56.73% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 43.26%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة بلغت 42.3 مليون جنيه، 3.6 مليون جنيه، 131 مليون جنيه، على التوالي فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب، والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 313 ألف جنيه، 175.1 مليون جنيه 1.6 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 15356 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 2527 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 15041 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.26% عند مستوى 743 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 1911 نقطة.