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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 02:09 م
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أحمد أبو الغيط يهدى الرئيس اليمنى ترس الجامعة العربية التذكارى

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 01:45 م
أحمد أبو الغيط يهدى الرئيس اليمنى ترس الجامعة العربية التذكارى جانب من اللقاء
كتبت إيمان حنا
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أهدى أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ترس الجامعة التذكارى للرئيس عبدربه منصور هادى؛ وذلك خلال الزيارة التى قام بها اليوم لمقر الأمانة العامة للجامعة.
 
وقد عبر أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن  سروره بزيارة الرئيس عبدربه منصور هادى التى تؤكد اهتمامه للمكانة التى أصبحت الجامعة العربية تمثلها لدى قادة وشعوب الأمة العربية.
 
وأشار إلى دور اليمن باعتبارها من الدول المؤسسة للجامعة والتى يتحتم علينا مساندتها والتأكيد على دعم شرعيتها الدستورية ممثلة فى الرئيس عبد ربه منصور هادى والتنديد بالانقلاب الحوثى، والتأكيد على السلام وفق المرجعيات المرتكزة على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطنة والقرارات الأمميه ذات الصلة وفى مقدمتها القرار 2216
مؤكدا على تعزيز عمل الجامعة بمختلف مؤسساتها لمواجهة الصعوبات والتحديات فى ظل الظروف الراهنة.
 
 
ابو الغيط وعبد ربه
أبو الغيط وعبد ربه منصور هادى

عبد العال وعبد ربه
أحمد أبو الغيط يهدى عبد ربه ترس الجامعة التذكارى
 
 

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الجامعة العربية

عبد ربه

ابو الغيط

مصر واليمن




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