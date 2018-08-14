أحمد أبو الغيط يهدى الرئيس اليمنى ترس الجامعة العربية التذكارى

كتبت إيمان حنا

أهدى أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ترس الجامعة التذكارى للرئيس عبدربه منصور هادى؛ وذلك خلال الزيارة التى قام بها اليوم لمقر الأمانة العامة للجامعة.

وقد عبر أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن سروره بزيارة الرئيس عبدربه منصور هادى التى تؤكد اهتمامه للمكانة التى أصبحت الجامعة العربية تمثلها لدى قادة وشعوب الأمة العربية.

وأشار إلى دور اليمن باعتبارها من الدول المؤسسة للجامعة والتى يتحتم علينا مساندتها والتأكيد على دعم شرعيتها الدستورية ممثلة فى الرئيس عبد ربه منصور هادى والتنديد بالانقلاب الحوثى، والتأكيد على السلام وفق المرجعيات المرتكزة على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطنة والقرارات الأمميه ذات الصلة وفى مقدمتها القرار 2216

مؤكدا على تعزيز عمل الجامعة بمختلف مؤسساتها لمواجهة الصعوبات والتحديات فى ظل الظروف الراهنة.