9 مصابين فى حادث تصادم بين سيارة أجرة و أخرى ربع نقل بالوادى الجديد

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أصيب 9 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين إحداهما أجرة والأخرى ربع نقل بالقرب من نقطة الكيلو 112 على طريق الخارجة أسيوط بالوادى الجديد.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

و ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمد كمال سالم مدير أمن الوادي الجديد يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة وسيارة ربع نقل بالقرب من نقطة الكيلو 112 على طريق الخارجة أسيوط مما أسفر عن إصابة كلا من رمضان محمد أحمد 34 سنة وياسر محمد بخيت 37 سنة ومحمد سيد عبد السلام 32 سنة وأحمد حسن محمود 27 وأحمد كمال فهمي 20 سنة وكمال فهمي جابر 52 سنة وعبد النبي سليمان 40 سنة ومراد المهدي سليمان 40 سنة وحسام ثابت سيد 21 سنة وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.