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6.26 مليون مستفيد من صرف المعاشات عبر مكاتب البريد خلال مايو

الإثنين، 13 أغسطس 2018 09:05 ص
6.26 مليون مستفيد من صرف المعاشات عبر مكاتب البريد خلال مايو ارشيفية
كتبت هبة السيد
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كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن عدد المستفيدين من المعاشات خلال شهر مايو وبلغ 6.26 مليون مستفيد عبر 3953 مكتب بريد.

وأظهرت البيانات، سداد 21 ألف رخصة سيارة خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين عبر البريد، فيما لم يتم سداد قيمة رسوم أى رخص سيارات خلال شهر مارس، وألف رخصة خلال شهر مايو.

وبلغ عدد المراسلات البريدية خلال شهر إبريل وبلغت 2.460 مليون رسالة، فيما لم يسجل البريد السريع أو رسائل الفاكس البريدى أى رسائل.

تأسس البريد المصرى عام 1865 ومنذ ذلك التاريخ استطاع البريد المصرى أن يعيد هيكلة خدماته بما يتناسب مع احتياجات المواطنين من جهة وبما يواكب التقدم السريع فى تكنولوجيا المعلومات من جهة أخرى، حيث قام البريد المصرى تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنمية البنية الأساسية لقطاع البريد، وتطوير الخدمات خاصة المالية وذلك من خلال تحديث خدمة المعاشات وميكنة الحوالات البريدية، بالإضافة إلى تحويل مراكز البريد لمنافذ للخدمة المجتمعية، وتقديم خدمات الحكومة الإلكترونية.

ويحرص البريد المصرى على تحقيق أكبر قدر ممكن من الانتشار فى كافة ربوع الوطن حضراً وريفاً من خلال أكبر شبكة ممكنة من المكاتب البريدية والوكالات البريدية والخطوط الطوافة.


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