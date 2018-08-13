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200 لاجئ سورى غادروا لبنان إلى بلدهم بالتنسيق مع دمشق

الإثنين، 13 أغسطس 2018 02:44 م
200 لاجئ سورى غادروا لبنان إلى بلدهم بالتنسيق مع دمشق اللاجئين السوريين
أ ف ب
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غادرت دفعة جديدة من اللاجئين السوريين، اليوم الاثنين، من لبنان إلى سوريا، فى إطار عملية يتولى الأمن العام اللبنانى تنظيمها بالتنسيق مع دمشق، وفق ما أفاد مصدر أمنى ومراسل وكالة فرانس برس.

وتجمع عشرات اللاجئين وبينهم نساء وأطفال صباحاً فى بلدة شبعا فى جنوب لبنان، وفق ما شاهد مصور فرانس برس، بعدما أحضروا أغراضهم ومقتنياتهم من ثياب وفرش وأوان منزلية ووضعوها على متن شاحنات صغيرة رافقت الحافلات التى نقلتهم إلى منطقة البقاع شرقاً باتجاه الحدود السورية.

وقال رئيس مكتب شؤون الاعلام في الأمن العام العميد نبيل حنون لوكالة فرانس برس إن "عشر حافلات وصلت صباحاً إلى بلدة شبعا ونقطة المصنع الحدودية لنقل نحو 200 نازح سورى إلى قراهم فى سوريا".

وفى بيان، أورد الأمن العام أنه يؤمن "العودة الطوعية لعدد من النازحين السوريين من منطقة شبعا والبقاع الأوسط إلى بلداتهم فى سوريا عبر معبر المصنع الحدودى".

 


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