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الإثنين، 13 أغسطس 2018 06:00 م
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100 ألف دولار مساعدات إغاثية من الصين لضحايا الفيضانات فى ميانمار

الإثنين، 13 أغسطس 2018 05:49 م
100 ألف دولار مساعدات إغاثية من الصين لضحايا الفيضانات فى ميانمار ميانمار
أ ش أ
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قدمت جمعية الصليب الأحمر الصينية مساعدات بقيمة 100 ألف دولار إلى ميانمار؛ للمساعدة في جهود إغاثة المناطق المتضررة من الفيضانات هناك.

وذكرت وسائل إعلام صينية، اليوم الاثنين، أن السفير الصيني في ميانمار "هونغ ليانغ" سلم المساعدات إلى جمعية الصليب الأحمر في ميانمار، متعهدا بتقديم المزيد من المساعدات إذا لزم الأمر.

وتشير أحدث الإحصائيات الواردة من ميانمار إلى مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا بسبب الفيضانات في جميع أنحاء ميانمار لاسيما في الجزء الجنوبي من البلاد، حيث دمرت الرياح والأمطار الغزيرة التي تحولت لفيضانات العديد من المنازل والجسور والطرقات هناك.


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