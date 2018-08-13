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ولى عهد الإمارات ينعى شقيقة أمير الكويت

الإثنين، 13 أغسطس 2018 01:22 م
ولى عهد الإمارات ينعى شقيقة أمير الكويت الشيخ محمد بن زايد ولى عهد الإمارات
كتبت – شرويت ماهر
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حرص الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد الإمارات، على تقديم واجب العزاء، لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لوفاة شقيقته الشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح، والتى وافتها المنية فى الساعات الأولى من اليوم.

وقال الشيخ محمد بن زايد "خالص تعازينا ومواساتنا إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة فى وفاة شقيقته الشيخة فريحة التى عرفت بدورها الإنسانى والاجتماعى واهتمامها بقضايا الأسرة... تغمدها الله تعالى برحمته وأسكنها فسيح جناته وألهم عموم أسرة آل الصباح الكرام الصبر والسلوان".

محمد بن زايد
 

وكان الشيخ خالد بن حمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية البحرينى، نعى الشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح، مؤكدا أنها شيخة التسامح والتعايش. 


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