video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 13 أغسطس 2018 05:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وكيل"دينية" البرلمان يؤيد عقوبة السجن للمتزوجين عرفيا بقانون "أمنة نصير"

الإثنين، 13 أغسطس 2018 05:30 ص
وكيل"دينية" البرلمان يؤيد عقوبة السجن للمتزوجين عرفيا بقانون "أمنة نصير" النائب شكرى الجندى وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب
رامى سعيد
إضافة تعليق

قال النائب شكرى الجندي وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن انتشار ظاهرة الجواز العرفى داخل المجتمع المصرى يهدد سلمه الاجتماعى، معلنًا تأييده الكامل لمشروع قانون الدكتور آمنة نصير الذى يعاقب الشاب المتزوج عرفياً بالسجن لمدة عام.

وأوضح الجندي لـ" اليوم السابع"، أن اللجنة الدينية ستبحث مع الدكتورة آمنة نصير مشروع القانون، مشيرًا إلى موافقته من حيث المبدأ على العقوبة التى أقرتها الدكتورة آمنة نصير بمسودة مشروع القانون الجديد، مشيرًا إلى أن الزواج العرفى يخالف أحد أهم شروط الجواز وهو الإشهار.

وكانت الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب، قد أعلنت عن دراستها لإعداد تشريع بشأن ضبط عملية الزواج بالضوابط الشرعية، ومعاقبة الخارجين على نطاق الزواج الرسمى أمام المأذون، متابعة: " ستقع المسئولية الأولى على الشاب المتزوج عرفياً بسجنه عام على الأقل، لأنه هو المغرى الأول للبنت، بزعمه أنه شرعى، كما ستشارك البنت أيضاً فى المسئولية".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

آمنة نصير تصف الزواج العرفى بالتفلت فى ثقافة الأسرة وضياع لمستقبل المرأة

آمنة نصير تعد تشريعا للبرلمان يعاقب الشاب المتزوج عرفياً بالسجن لمدة عام

مجلس النواب

الزواج العرفى

شكرى الجندي

آمنة نصير

اللجنة الدينية




لا تفوتك
حبس الراهب فلتاؤس 4 أيام على ذمة التحقيقات بقضية مقتل الأنبا إبيفانيوس

حبس الراهب فلتاؤس 4 أيام على ذمة التحقيقات بقضية مقتل الأنبا إبيفانيوس

فيديو وصور.. المؤبد لبديع والبلتاجى والعريان و15 سنة لباسم عودة بـ"أحداث البحر الأعظم"

فيديو وصور.. المؤبد لبديع والبلتاجى والعريان و15 سنة لباسم عودة بـ"أحداث البحر الأعظم"

فيديو.. الرئيس السيسي يفتتح قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة 6.5 مليار جنيه.. افتتاح 25 بئرًا جوفيًا بالوادى الجديد بالفيديو كونفرانس.. ورئيس الرقابة الإدارية: رصد 40 مليار جنيه لتحقيق 10مليارات متر مكعب مياه سنويًا

فيديو.. الرئيس السيسي يفتتح قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة 6.5 مليار جنيه.. افتتاح 25 بئرًا جوفيًا بالوادى الجديد بالفيديو كونفرانس.. ورئيس الرقابة الإدارية: رصد 40 مليار جنيه لتحقيق 10مليارات متر مكعب مياه سنويًا

على غرار حادث مسطرد.. يقظة الشرطة تحبط مخططات إرهابية جديدة فى ذكرى فض اعتصام رابعة.. مقتل 12 إرهابيا بالعريش وضبط أسلحة وعبوات ناسفة.. خبير أمنى: الضربات الاستباقية تزلزل الجماعات التكفيرية.. فيديو وصور

على غرار حادث مسطرد.. يقظة الشرطة تحبط مخططات إرهابية جديدة فى ذكرى فض اعتصام رابعة.. مقتل 12 إرهابيا بالعريش وضبط أسلحة وعبوات ناسفة.. خبير أمنى: الضربات الاستباقية تزلزل الجماعات التكفيرية.. فيديو وصور

محمد صلاح يسجل فى فوز ليفربول على وست هام 4 - 0 .. فيديو

محمد صلاح يسجل فى فوز ليفربول على وست هام 4 - 0 .. فيديو

ننشر صورة طلب سما المصرى للعمل فى منصب مدير المنتخب

ننشر صورة طلب سما المصرى للعمل فى منصب مدير المنتخب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة