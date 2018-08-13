وكيل الشباب والرياضة بالأقصر يحدد موعد الماراثون الرياضى تحت شعار "يلا نجرى"

الأقصر – أحمد مرعى

صرح حفنى بركات حفنى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، أن المديرية ستنظم ماراثون رياضى تحت شعار (يلا نجري)، صباح يوم الجمعة المقبل 17 أغسطس 2018، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومحمد سيد بدر محافظ الأقصر.

وأضاف وكيل شاب ورياضة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن الماراثون الرياضى ينطلق تحت شعار ( يلا نجرى ) وأنه سوف ينطلق من أمام ساحة معبد الكرنك فى تمام الساعة الثامنة صباحاً والذى يشارك فيه أكثر من 300 شاب وفتاة من محافظة الأقصر وأن مبادرة يلا نجرى تهدف لتوعية النشء والشباب وتشجيعهم على ممارسة الرياضة؛ لدورها فى الحفاظ على اللياقة البدنية وكمثال للعادات الصحية السليمة لكل طبقات المجتمع، ومساهمة ذلك فى توسيع قاعدة الممارسين فى مختلف الألعاب الرياضية.

يذكر أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، قد اطلق مبادرة تحت شعار ( يلا نجرى ) والتى تنفذ بمديرية الشباب والرياضة بجميع المحافظة بمشاركة شباب مصر خلال الفترة الماضية والتى ستنطلق بالأقصر يوم الجمعة المقبل.