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وفاة 2 من الحجاج المصريين بالسعودية نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية

الإثنين، 13 أغسطس 2018 01:05 م
وفاة 2 من الحجاج المصريين بالسعودية نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية حجاج بيت الله الحرام - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، ظهر اليوم الاثنين، وفاة 2 من الحجاج المصريين الموجودين بالسعودية، نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية.
 
وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان أن الوفاة الأولى لحاج يدعى مسعد عبد الحميد إبراهيم مدكور، من محافظة الغربية، يبلغ من العمر 70 عاما، ويتبع حج التضامن، توفى نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية، وذلك بمكة المكرمة.
 
وأضاف "مجاهد" أن الوفاة الثانية لحاجة تدعى سهير أحمد يوسف محمد، من محافظة أسوان، تبلغ من العمر 53 عاما، وتتبع حج الداخلية، لافتاً إلى أنها توفيت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة.
 
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.
 
 
 

 


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