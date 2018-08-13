وزير يمنى لـ"اليوم السابع": خطاب السيسى أثلج قلوب اليمنيين فى وقت عصيب

كتبت ـ إيمان حنا

قال الدكتور عبد الرقيب فتح وزير الإدارة المحلية اليمنية، حول الخطاب الذى وجهه اليوم الرئيس السيسى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد على هامش قمة الرئيسين، إن كلمات الرئيس السيسى حملت تأكيدا للجميع على قوة العلاقات المصرية اليمنية إنها علاقات تاريخية تربط الشعبين، وأن زيارة الرئيس هادى لمصر وما لقاه من ترحيب وكرم ضيافة يدل على استمرار الموقف المصرى الداعم منذ القدم وحتى الآن لليمن.

أضاف وزير الإدارة المحلية اليمنية، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن خطاب السيسى أكد توحد المواقف لكلا البلدين إزاء ما يمس المنطقة العربية كما أكدت تكاملية العلاقات المشتركة والأمن القومى بين مصر خاصة أن موقع اليمن رئيسى على البحر الأحمر ويمر عبر الشواطئ اليمنية أكثر من 30 % من حجم التجارة الدولية كما أن باب المندب بوابة لقناة السويس كل هذا يشير إلى أن المصير مشترك والمصالح مشتركة، كما أكد اهمية دعم الشعب اليمنى والشرعية وبهذا أعطى السيسى ما أثلج قلوب اليمنيين فى ظروف عصيبة يعيشونها متألمين.

وأضاف أن مصر ستظل قائدة ورائدة للأمة العربية بتاريخها ودورها وقيادتها السياسية وهى تمثل الملجأ الأول لليمنيين اللاجئين من انتهاكات الحوثيين، أيضا استنكاره للاعتداءات الحوثية التى يتعرض لها الشعب اليمنى وعدم قبوله تعريض أمن اليمن والمنطقة للخطر كل هذا يقوى موقف اليمن ويدعم قضيتنا العادلة.

وأكد عبد الرقيب أن هذه الزيارة سيكون لها نتائج إيجابية على اليمن بشكل عام والتعجيل بإنهاء التواجد الحوثى فى اليمن ونحن نراهم ونعول دائما على الدور المصرى فى القضية اليمنية، سياسيا وإنسانيا فنحن دائما نشعر بأننا بين أهلنا ولسنا بغرباء على الأرض المصرية.

وكان الرئيس السيسى قد أكد اليوم على أن أمن واستقرار اليمن يمثل أهمية قصوى ليس للأمن القومى المصرى فحسب؛ وإنما لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

وقال الرئيس السيسى، فى كلمته بالمؤتمر الصحفى المشترك مع نظيره اليمنى بقصر الاتحادية اليوم: "نرفض بشكل قاطع أن يتحول اليمن إلى موطئ نفوذ لقوى غير عربية، أو منصة لتهديد أمن واستقرار الدول العربية الشقيقة، أو حرية الملاحة فى البحر الأحمر ومضيق باب المندب".

وأشار السيسى، إلى أن مصر تؤكد دائما التزامها الأصيل بدعم واستقرار اليمن ووحدة أراضيه، ودعمها المتواصل للحكومة الشرعية اليمنية تحت قيادتكم، من أجل التغلب على التحديات الراهنة والتصدى بحزم لمن يريد العبث بمقدرات الشعب اليمنى الشقيق، مؤكدًا على أن التزام مصر تجاه اليمن هو التزام نابع من ثوابت سياستها الخارجية وما تنطوى عليه علاقاتنا التاريخية من متانة وخصوصية تشهد عليها عقود ممتدة من الكفاح والتعاون المشترك.

وقال السيسى، إن زيارة الرئيس اليمنى اليوم إلى مصر تكتسب أهمية خاصة فى ظل المرحلة الدقيقة والمفصلية التى تمر بها الأزمة اليمنية، والتى امتدت تداعياتها لتُضاعف من التحديات الجسيمة التى تمر بها منطقتنا العربية، وتهدد أمنها واستقرارها بشكل غير مسبوق، وهو الأمر الذى يستلزم منا تضافر الجهود، وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بين دولنا العربية، لدرء الأخطار المتصاعدة التى باتت تواجهنا جميعا، ولتغيير الواقع الصعب الذى يعيشه الشعب اليمنى الشقيق.