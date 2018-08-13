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وزير القوى العاملة يستكمل اليوم توقيع بروتوكولات تعاون مع شركات العاشر

الإثنين، 13 أغسطس 2018 09:11 ص
وزير القوى العاملة يستكمل اليوم توقيع بروتوكولات تعاون مع شركات العاشر الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتبت منال العيسوى
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تستقبل جمعية مستثمرين العاشر من رمضان، اليوم الإثنين، وزير القوى العاملة الدكتور محمد سعفان، لاستكمال توقيع بروتوكلات تعاون اتفاقيات العمل الجماعية لزيادة العلاوة الخاصة للعمال بشركات العاشر من رمضان.
 
ومن جانبه، قال الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمرين العاشر من رمضان، إن توقيع اتفاقيات العمل الجماعية ستتم مع كبرى الشركات فى العاشر من الشركات ذات العمالة الكثيفة، استكمالا لما بدأه الوزير السبت الماضى وأمس بمحافظة الشرقية.
 
وأوضح الدكتور سمير، أن اتفاقيات العمل الجماعى هى فى صالح العمال، لكن تعد زيادة الإنتاج هى الخطوة الأهم لتأمين احتياجات الجميع سواء العامل أو صاحب العمل.
 
يذكر أن فى أقل من 10 أيام، العاشر من رمضان تفوز بثلاثة زيارات متتالية من قبل وزير القوى العاملة لمتابعة وتوقيع بروتوكولات اتفاقيات العمل الجماعى، حيث أن مدينة العاشر تضم أكثر من 2500 مصنع وشركة، وتخرج منها ثلث صادرات مصر، وبها عمالة كثيفة فى مجالات مختلفة.
 
 

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