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وزير الصناعة يعين حسام فريد مستشارا لشئون المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال بدون مقابل

الإثنين، 13 أغسطس 2018 09:31 م
وزير الصناعة يعين حسام فريد مستشارا لشئون المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال بدون مقابل المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة
كتب إسلام سعيد
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أصدر عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، قرارا رقم 674 لسنة 2018، بتعيين حسام فريد حسنين عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة تعميق التصنيع المحلى والتكامل الصناعى للعمل مستشارا للوزير لشئون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال بدون مقابل مادى.

يمتلك رجل الأعمال الشاب حسام فريد، سجلاً حافلاً من الخبرات أهلته لتولى منصب العضو المنتدب لشركة إس.إف.إتش القابضة، والتى تتبعها 11 شركة تعمل بمجال الصناعات الهندسية داخل وخارج مصر، ويضم سجل "فريد" مؤهلات تعليمية متميزة إذ حصل على بكالوريوس إدارة الأعمال والاقتصاد من جامعة RICHMOND بالمملكة المتحدة، كما حصل على درجة الماجستير فى إدارة الأعمال الدولية والاقتصاد من جامعة ESLSCA بفرنسا.

أما على المستوى التدريبى حصل حسام فريد على دورة تعزيز القدرات القيادية للمتميزين بهيئة الرقابة الإدارية، بجانب تمثيل مصر فى قمة العشرين والميثاق الأورومتوسطى للاستثمار فى برشلونة، وفى العمل العام نجح "فريد" فى الفوز برئاسة وعضوية أهم منظمات مجتمع الأعمال، إذ ترأس الجمعية المصرية لشباب الأعمال خلال الفترة من 2013 إلى 2015، ويشغل حاليا عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية وغرفة الصناعات الهندسية وجمعية المصدرين المصريين وشركة أيادى.

 


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وزير الصناعة

حسام فريد

المشروعات الصغيرة والمتوسطة




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